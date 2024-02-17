Дочери Кадырова вручили орден ДНР Старшая дочь Кадырова Айшат получила орден ДНР

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Айшат Кадырова

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила орден Донецкой Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он уточнил, что 25-летняя Кадырова посещала ДНР в рамках гуманитарной миссии, навещала бойцов из Чечни на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям региона.

Искренне поздравляю вице-премьера Правительства ЧР по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР, — написал Дудаев.

Осенью прошлого года сын Кадырова Адам был удостоен ряда государственных наград. В конце ноября ему было присвоено звание почетного гражданина за активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в культурные отношения Донецка и Грозного и повышение имиджа города в масштабах Российской Федерации.

До этого депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени Шейха Мансура. По его словам, это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг» подростка. Парламентарий добавил, что Адаму вручили звезду под номером два курируемого им батальона.

Об Адаме Кадырове широкая общественность заговорила после того, как в августе 2023 года в Сети появились кадры, на которых подросток избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни 25 сентября подтвердил эту информацию, назвав поступок подростка правильным.