Шестнадцатилетнего сына Кадырова назначили куратором батальона Делимханов: Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура

Фото: t.me/adelimkhanov_95

Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. Известно, что данный батальон входит в состав Минобороны.

Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора <...> — Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР <...> Адама Рамзановича Кадырова, — написал депутат.

Он подчеркнул, что назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг» подростка. Депутат добавил, что Адаму вручили звезду под номером два курируемого им батальона. Звезда с номером один была ранее присвоена его отцу Рамзану Кадырову.

Об Адаме Кадырове широкая общественность заговорила после того, как в августе 2023 года в Сети появились кадры, на которых подросток избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни 25 сентября подтвердил эту информацию, назвав поступок подростка правильным. Кадыров-старший объяснил, что «каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание».

За этим случаем последовала череда награждений Кадырова-младшего. За пару месяцев он получил девять орденов и медалей, в том числе Героя Чечни. Кроме того, подростка назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.