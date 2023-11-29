Сыну Кадырова присвоили новое почетное звание Адам Кадыров стал почетным гражданином Донецка

Фото: t.me/akhmeddudaev

Адам Кадыров

Адаму Кадырову, 16-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, присвоили звание почетного гражданина города Донецка. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Николай Волков, документ опубликован на сайте ведомства.

Из документа следует, что звание почетного гражданина Адаму Кадырову присвоено за активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в культурных отношениях Донецка и Грозного и повышение имиджа города в масштабах Российской Федерации. Распоряжение было подписано 24 ноября.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура. По его словам, это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг» подростка. Депутат добавил, что Адаму вручили звезду под номером два курируемого им батальона. Известно, что формирование входит в состав Минобороны.

В августе в Сети появились кадры, на которых Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни 25 сентября подтвердил эту информацию, назвав поступок подростка правильным. Чеченский лидер объяснил, что «каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание».

За этим случаем последовала череда награждений Кадырова-младшего. За пару месяцев он получил десяток орденов и медалей, в том числе Героя Чечни. Кроме того, подростка назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.