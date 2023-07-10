Нарышкин: Госдеп разослал методички по извращенному отражению событий в РФ

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Госдепартамент разослал по телекоммуникационным холдингам США указания по освещению событий вокруг России с целью внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью, передает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. По словам главы СВР, Госдеп окончательно превратился в «министерство правды», предсказанное в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России. Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа, — говорится в сообщении.

По данным СВР, США хотят вовлечь россиян в протестные акции, для этого предлагается активнее продвигать тезис о слабости российского государства и его неспособности защитить свои земли, а также неизбежности поражения. При этом особое внимание предписано уделить убеждению молодежи в том, что свержение власти станет для них гарантией «светлого будущего».

В российской спецслужбе отметили, что журналистам в США рекомендовали формировать «позитивный, даже героический облик» российских оппозиционеров и граждан, участвующих в диверсиях и терактах против мирных жителей.

В СВР констатировали, что власти США превратили американские СМИ в инструмент внешнеполитической борьбы. В ведомстве выразили сожаление, что Госдеп под руководством Энтони Блинкена «превратился в смердящий полигон информационного мусора».

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что директор ЦРУ Ульям Бернс звонил главе СВР Сергею Нарышкину, чтобы сообщить о непричастности Вашингтона к попытке мятежа ЧВК «Вагнер» 24–25 июня 2023 года. По данным источников WSJ, в американской спецслужбе назвали эти события внутреннем делом России.