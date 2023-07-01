СМИ узнали о контактах ЦРУ и СВР из-за попытки мятежа в России WSJ: директор ЦРУ позвонил главе СВР, заявив о непричастности США к попытке мятежа в РФ

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на текущей неделе звонил руководителю Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, чтобы сообщить, что Вашингтон не имеет отношения к попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. СМИ отмечает, что это был самый высокий уровень контактов между представителями двух стран в рамках инцидента.

По информации WSJ, беседа была инициирована американской стороной преследовала цель донести до руководства РФ, что США не причастны к действиям ЧВК и «не стремятся обострить напряженность» в стране.

Это внутреннее дело России, — приводит газета суть высказывания директора ЦРУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке гражданами страны его решений в связи с попыткой мятежа на минувшей неделе. Такое заявление глава государства сделал в ходе поездки в Дагестан, отреагировав на реплику главы республики Сергея Меликова о том, что все население поддержало решения российского лидера, принятые 24 июня 2023 года.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.