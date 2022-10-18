Суровикин оценил потери ВСУ Суровикин: ежесуточно потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, украинский режим стремится прорвать российскую оборону, поэтому подтягивает на передовую силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, тем самым обрекая их на уничтожение.

Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение <...> Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, — сказал Суровикин.

В сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 110 тысяч солдат, что составляет примерно половину армии. Также Шойгу сообщил, что потери России во время СВО на Украине составили 5937 человек. Он добавил, что благодаря работе медиков почти 90% раненых вернулись в строй.

16 октября командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ежедневно потери ВСУ по всей линии фронта составляют порядка 500 человек. По его словам, тела погибших украинских военных остаются на передовой: он предположил, что украинская армия умышленно не забирает тела своих погибших, чтобы не отчитываться о потерях и скрыть их истинные масштабы от населения.