Стало известно, встретится ли Путин с Эрдоганом РИА Новости: Путин пока не планирует визит в Турцию, но возможны телефонные переговоры

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Владимир Путин, Реджеп Эрдоган

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время наносить визит в Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Отвечая на вопрос о возможных телефонных переговорах Путина и Эрдогана, собеседник сказал, что они могут состояться при необходимости, «лидеры находятся в постоянном контакте».

Такой визит в ближайшее время не готовится. <...> При необходимости телефонные переговоры могут иметь место. О точной дате телефонных переговоров заранее не можем проинформировать, — говорится в сообщении.

31 мая журналистка издания Hürriyet Ханде Фират заявила, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут приехать в Турцию для проведения переговоров с победившим на выборах главы государства Эрдоганом после его инаугурации. По словам Фират, сначала в Анкару нанесет визит российский лидер, после чего в республику прибудет его украинский коллега.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что вопрос визита Путина на инаугурацию Эрдогана остается открытым, поскольку пока глава государства не получил приглашения на церемонию. Представитель Кремля отметил, что в Турции, насколько ему известно, нет практики инаугурации с участием зарубежных лидеров.