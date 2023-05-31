Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время наносить визит в Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Отвечая на вопрос о возможных телефонных переговорах Путина и Эрдогана, собеседник сказал, что они могут состояться при необходимости, «лидеры находятся в постоянном контакте».
Такой визит в ближайшее время не готовится. <...> При необходимости телефонные переговоры могут иметь место. О точной дате телефонных переговоров заранее не можем проинформировать, — говорится в сообщении.
31 мая журналистка издания Hürriyet Ханде Фират заявила, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут приехать в Турцию для проведения переговоров с победившим на выборах главы государства Эрдоганом после его инаугурации. По словам Фират, сначала в Анкару нанесет визит российский лидер, после чего в республику прибудет его украинский коллега.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что вопрос визита Путина на инаугурацию Эрдогана остается открытым, поскольку пока глава государства не получил приглашения на церемонию. Представитель Кремля отметил, что в Турции, насколько ему известно, нет практики инаугурации с участием зарубежных лидеров.