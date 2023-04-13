Стало известно, смогут ли диабетики заменить уходящий «Ребелсас» Росздравнадзор: на российском рынке есть аналоги уходящего датского «Ребелсаса»

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С 2024 года в Россию прекратятся поставки датского препарата «Ребелсас», сообщили NEWS.ru в Росздравнадзоре. При этом в ведомстве отметили, что на внутреннем рынке существуют аналоги данного лекарства. Речь идет о препаратах «Эксенатид», «Дулаглутид» и «Лираглутид».

В ноябре 2022 года компания Novo Nordisk официально оповестила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата «Ребелсас» с 2024 года. При этом необходимо отметить, что на российском фармацевтическом рынке существуют аналоги лекарства. Это взаимозаменяемые в рамках фармакотерапевтической группы препараты с международными непатентованными названиями «Эксенатид», «Дулаглутид» и «Лираглутид», — рассказали представители ведомства.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что за три месяца этого года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок «Ребелсаса». Поставки продолжатся до конца 2023 года. Там также напомнили, что препараты для лечения сахарного диабета необходимо принимать только по назначению врача.

До этого в ведомстве сказали, что поставки препарата для пациентов с сахарным диабетом «Оземпик» в Россию продолжатся до декабря. В ноябре 2022 года ведомство уведомили о прекращении поставок этого лекарства. В Росздравнадзоре подчеркнули, что согласно закону производители лекарств уведомляют о прекращении поставок за один год.

Ранее РБК писал, что в 2023 году 95% российского рынка лекарств может оказаться под угрозой из-за его зависимости от импорта. Большая часть зарубежных производителей тогда прекратила инвестиции в Россию, в то время как для достижения «лекарственного суверенитета», по данным представителей Минобрнауки, нужно не меньше 200 млрд рублей.