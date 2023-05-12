Стало известно, сколько «Калибров» Черноморский флот выпустил по Украине Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов «Калибрами» по Украине

Фото: Global Look Press

Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов «Калибрами» по критически важным объектам украинских войск, рассказал в интервью «Красной звезде» командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов. По его словам, речь идет о радиолокационных станциях систем ПВО, пунктах временной дислокации подразделений ВСУ и складах ракетно-артиллерийского вооружения, а также о нефтебазах, складах горюче-смазочных материалов, авиабазах и железнодорожных станциях.

Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника, — сказал Соколов.

Он добавил, что также применялись береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Всего подразделения береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесли удары по 70 объектам противника.

Ранее издание The Sun со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что Великобритания направила в Северное море фрегат Type 23 с противокорабельными ракетами Harpoon для наблюдения за кораблями ВМФ России. По информации СМИ, там находятся до восьми российских военных и вспомогательных кораблей, среди которых фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».