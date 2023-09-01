Стало известно, сколько детей сели за парты 1 сентября Кравцов: 18 млн учеников сели за парты в российских школах 1 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число учеников, которые сели за парты в российских школах 1 сентября, достигло 18 млн, причем 2 млн из них — это первоклассники, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит ТАСС, система образования полностью готова и учебный год начался без сбоев во всех регионах страны.

В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября начался без сбоев во всех регионах, мы ситуацию контролируем и видим, что это большой праздник, — сказал министр.

Ранее в России провели опрос о том, каких предметов не хватает в школьной программе. В ходе социологического исследования примерно 57% респондентов пришли к выводу, что в школах необходимо ввести предмет «Основы финансовой грамотности».

Кроме того, каждый второй поддержал идею преподавания основ юридической грамотности и права. Уроки, посвященные коммуникации, заинтересовали 44% опрошенных. 38% заявили о необходимости обучения детей основам психологии. Около трети респондентов высказались за проведение уроков экологии и заботы об окружающей среде, а 28% выразили желание видеть предмет, посвященный основам бизнеса и предпринимательской деятельности.

В то же время власти изучают возможность преподавания истории в начальной школе. С этой инициативой выступил сам Кравцов.