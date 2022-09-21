Стало известно, призовут ли выпускников военных кафедр Депутат ГД Картаполов: выпускников военных кафедр призовут, если их специальности будут востребованы

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Выпускников военных кафедр могут призвать на военную службу по частичной мобилизации, если их военно-учетные специальности будут востребованы, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости. Он добавил, что в первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

Если их (выпускников военных кафедр — NEWS.ru) военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК, — сказал Картаполов.

Ранее историк Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru предположил, что в ходе частичной мобилизации в первую очередь призовут граждан с определенной квалификацией — артиллеристов, связистов, гранатометчиков, минометчиков и операторов ПТУР. Военный эксперт подчеркнул, что «просто человек с автоматом, в общем-то, не так сильно нужен».

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.