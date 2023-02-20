Стало известно, кому достанутся энергообъекты новых субъектов РФ Минэнерго: энергообъекты новых субъектов РФ будут переданы в собственность государству

Энергетические объекты, находящиеся в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, будут переданы в собственность государству, заявил в интервью ТАСС заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. Он отметил, что изначально объекты инфраструктуры планировалось передать крупным компаниям, однако в период нестабильной ситуации было решено отдать их государству. При этом он допустил, что в дальнейшем компании смогут заполучить энергообъекты.

Это будет федеральная собственность, и государство будет привлекать специалистов и крупные российские компании для построения оптимальной бизнес-модели и внедрения процессов, которые в этих компаниях используются. Я думаю, что в перспективе они могут перейти в собственность действующих энергокомпаний, но это произойдет только после того, как в целом ситуация стабилизируется и будут выстроены новые контуры взаимоотношений со всеми участниками, — сказал Грабчак.

Также он рассказал, что в рамках программы социально-экономического развития новых регионов России в топливно-энергетический комплекс (ТЭК) будут вложены значительные инвестиции. Также там планируется проведение масштабных ремонтных работ.