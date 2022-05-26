Стал известен заработок Бастрыкина за 2021 год Бастрыкин за прошлый год заработал 14,1 млн рублей

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин / Фото Russian Investigative Committee/via Global Look Press

В 2021 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 14,185 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. В 2020 году глава ведомства заработал 14,08 млн рублей, что на 101,2 тысячи рублей меньше.

В декларации Бастрыкина указаны три дачи и квартира, причём в его собственности находится только дача площадью 257,4 квадратных метра, а остальная недвижимость, включая квартиру площадью 224,4 квадратных метра, находится в пользовании. Также в совместном пользовании у главы СКР и его супруги зарегистрирована квартира общей площадью 216 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимир Мединский в 2021 году стал лидером рейтинга самых богатых сотрудников администрации главы государства. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, за прошлый год он заработал 106,77 млн рублей, это около 9 млн рублей в месяц. В собственности у Мединского земельный участок, два дома, квартира, беседка и сарай.

При этом доход президента России Владимира Путина в минувшем году составил 10,202 млн рублей, главы правительства Михаила Мишустина, согласно декларации, — 18,3 млн рублей, самый большой заработок в правительстве получил министр промышленности Денис Мантуров — 704,7 млн рублей, а меньше всего доход у министра просвещения Сергея Кравцова — 9,6 млн рублей.