Мединский стал самым богатым в администрации президента в 2021 году

Помощник президента России Владимир Мединский в 2021 году стал лидером рейтинга самых богатых сотрудников администрации главы государства. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, за прошлый год он заработал 106,77 млн рублей, это около 9 млн рублей в месяц. В собственности у Мединского земельный участок, два дома, квартира, беседка и сарай.

Несмотря на столь высокий доход , у помощника президента в отличии от других сотрудников администрации в собственности нет автомобиля. Зато у его жены — Land Rover Range Rover Sport, она в прошлом году заработала 77,26 млн рублей. Также у неё в собственности квартира, семь нежилых помещений и еще одно — в долевой собственности.

Ранее ведущие российские политики и министры раскрыли свои доходы за 2021 год. Так, доход президента России Владимира Путина в минувшем году составил 10,202 млн рублей, главы правительства Михаила Мишустина, согласно декларации, 18,3 млн рублей, самый большой заработок в правительстве получил министр промышленности Денис Мантуров — 704,7 млн рублей, а меньше всего доход у министра просвещения Сергея Кравцова — 9,6 млн рублей.

Самым богатым среди лидеров всех партий в Госдуме при этом стал глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, который в 2021 году заработал, согласно декларации, 2,4 млрд рублей.