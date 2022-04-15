Алексей Нечаев заработал больше всех среди лидеров партий в Госдуме

Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев задекларировал самый большой доход за 2021 год среди всех лидеров партий, представленных в Госдуме, информация об этом была опубликована на сайте нижней палаты российского парламента. Доход Нечаева составил 2,475 млрд рублей.
На втором месте по доходам
Ведущие российские политики и министры также раскрыли свои доходы за 2021 год. Доход президента России Владимира Путина составил 10,202 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин заработал, согласно декларации, 18,3 млн рублей. Самый большой заработок в правительстве получил министр промышленности Денис Мантуров — 704,7 млн рублей, а меньше всего задекларирован доход у министра просвещения Сергея Кравцова — 9,6 млн рублей.