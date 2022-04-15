Путин и члены правительства раскрыли свои доходы за 2021 год

Ведущие российские политики и министры раскрыли свои доходы за 2021 год, информация об этом была опубликована на сайте Кремля. Доход президента России Владимира Путина составил 10,202 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин заработал, согласно декларации, 18,3 млн рублей. Самый большой заработок в правительстве получил министр промышленности Денис Мантуров — 704,7 млн рублей, а меньше всего задекларирован доход у министра просвещения Сергея Кравцова — 9,6 млн рублей.

Доход президента РФ Владимира Путина в 2021 году составил 10,202 млн рублей. В 2020 президент заработал почти 10 млн. В его собственности находится: квартира 77 квадратных метров, квартира 153,7 квадратных метра с гаражным местом, автомобили «ГАЗ М21», «Нива» и прицеп «Скиф», — указано в декларации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 31 марта подал декларацию о доходах за 2021 год. Данный документ государственным служащим необходимо подать в срок до 1 апреля.

Госдума во время пленарного заседания 22 мая 2020 года поддержала проект постановления, позволяющего менять срок публикации депутатами деклараций о доходах. Согласно законодательству, депутаты обязаны отчитываться о собственных доходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошедший год до 1 апреля. Кроме того, они обязаны предоставлять аналогичные сведения о членах семьи.