Песков заявил, что Путин подал декларацию о доходах за 2021 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2021 год, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Данный документ государственным деятелям необходимо подать в срок до 1 апреля. В мае 2020 года депутаты Государственной думы поддержали законопроект, который позволяет менять срок публикации чиновниками деклараций о собственном жалованье.

Подал, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сведения о доходах депутатов будут опубликованы в срок. По его словам, парламентарии должны будут подать декларации не позднее 1 апреля. Об этом Володин сообщил в Telegram-канале.

Госдума во время пленарного заседания 22 мая 2020 года поддержала проект постановления, позволяющего менять срок публикации депутатами деклараций о доходах. Согласно законодательству, депутаты обязаны отчитываться о собственных доходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошедший год до 1 апреля. Кроме того, они обязаны предоставлять аналогичные сведения о членах семьи.