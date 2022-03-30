Володин: Госдума опубликует сведения о доходах депутатов в срок
Захар Чайченко
Захар Чайченко
15:12, 30 марта 2022
Председатель Государственной думы Вячеслав ВолодинФото: Russian State Duma/via Global Look Press
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сведения о доходах депутатов будут опубликованы в срок. По словам председателя ГД, парламентарии должны будут подать декларации не позднее 1 апреля. Об этом Володин сообщил в своём Telegram-канале.
В последнее время звучат заявления, что сведения о доходах и имуществе депутатов Государственной думы в этом году публиковаться не будут. Это не так. Речь идёт об исполнении нормы федерального закона о статусе депутата, она действует. Изменения не вносились, — написал он.
Володин указал, что на текущий момент данные декларации уже подали 414 депутатов.
Госдума РФ во время пленарного заседания 22 мая 2020 года поддержала проект постановления, позволяющего менять срок публикации депутатами деклараций о доходах. Согласно законодательству, депутаты обязаны отчитываться о собственных доходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошедший год до 1 апреля. Кроме того, они обязаны предоставлять аналогичные сведения о членах своей семьи.