Володин: Госдума опубликует сведения о доходах депутатов в срок

Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Сближение РФ и Китая — это не следствие событий последнего времени, а длительная работа по развитию отношений двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что нынешний «багаж» взаимоотношений нарабатывался несколько десятилетий и находится на очень высоком уровне.

Это не вопрос последних недель или месяцев. Это позитивный двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий, — сказал Песков. Представитель Кремля...