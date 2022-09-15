Назван процент явки избирателей на региональных выборах в России Памфилова: средняя явка избирателей на региональных выборах составила 35%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя явка избирателей на прошедших сентябрьских выборах в России составила 35%, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова, слова которой приводит «Интерфакс». Явка избирателей, которые проголосовали дистанционно, составила от 82% до 89%.

Памфилова отметила, что на данный момент жалоб, которые могли бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов, не поступало.

В настоящее время нет ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов и не была бы рассмотрена на заседании комиссии. Я за это выражаю всем благодарность, — заявила председатель ЦИК.

В сентябре дистанционное голосование проходило в Калининградкой, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также в Москве.

9 сентября открылись избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). По итогам голосования россияне избрали губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.

Перед выборами NEWS.ru рассказывал, от чего зависит явка и кто становится наблюдателем на выборах. Так, по словам представителя «Альянса независимых наблюдателей», голосуют в основном бюджетники, хотя порой и местные жители проявляют большую активность. Наблюдатели же приходят с разной мотивацией: чаще всего это молодые люди, однако приходят контролировать выборы и пенсионеры, и даже бизнесмены.