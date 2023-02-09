«Провоцируют дальнейшую эскалацию»: Песков о выступлении Байдена Песков: США сохраняют враждебность к России и провоцируют дальнейшую эскалацию на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США сохраняют враждебный настрой в отношении России и провоцируют дальнейшую эскалацию на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выступление американского президента Джо Байдена перед конгрессом. Он отметил, что Вашингтон продолжает игнорировать законные озабоченности Москвы, передает ТАСС.

США сохраняют враждебный настрой в отношении нашей страны, воспринимают нас как противника, констатируют политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной и отказываются изъявлять готовность признавать законные озабоченности РФ, они, наоборот, провоцируют дальнейшую эскалацию, — сказал пресс-секретарь.

8 февраля Байден выступил перед Конгрессом США с ежегодным докладом о положении дел в стране. В ходе своей речи он четыре раза упомянул президента России Владимира Путина. В частности, глава Белого дома связал имя российского лидера и спецоперацию на Украине с высокой инфляцией и экономическими проблемами США.

Выступление Байдена раскритиковал конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц. Он заявил, что в сложившейся в США ситуации виновен вовсе не Путин, а американский лидер.