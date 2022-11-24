США пригласили российскую сторону на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС, которое состоится 11 декабря на Гавайях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский. По его словам, Россия ожидает, что Штаты выполнят свои обещания по ответственному председательству в АТЭС и обеспечат равноправное участие всех экономик региона в мероприятиях форума на своей территории
Еще в конце октября мною было получено приглашение принять участие в предварительном заседании старших должностных лиц АТЭС. Американцы планируют провести его на Гавайях уже скоро — 11 декабря, — сказал дипломат.
США в 2023 году будут председательствовать в организации, очередь перешла к этой стране от Таиланда. В связи с эти Барский выразил надежду на то, что США будут в течение всего 2023 года нести ответственность за обеспечение равноправного, взаимоуважительного и открытого сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее большинство участников лидерской встречи форума АТЭС осудили конфликт на Украине в итоговой декларации, принятой по завершении саммита под председательством Таиланда. В то же время в документе сказано, что в АТЭС признают «наличие других мнений и оценок». Саммит АТЭС проходил в столице Таиланда 18–19 ноября. В нем приняли участие представители 21 экономики. Российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.