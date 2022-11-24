США пригласили Россию на предварительное заседание должностных лиц АТЭС США пригласили Россию на предварительное заседание должностных лиц АТЭС 11 декабря

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Кирилл Барский

США пригласили российскую сторону на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС, которое состоится 11 декабря на Гавайях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский. По его словам, Россия ожидает, что Штаты выполнят свои обещания по ответственному председательству в АТЭС и обеспечат равноправное участие всех экономик региона в мероприятиях форума на своей территории

Еще в конце октября мною было получено приглашение принять участие в предварительном заседании старших должностных лиц АТЭС. Американцы планируют провести его на Гавайях уже скоро — 11 декабря, — сказал дипломат.

США в 2023 году будут председательствовать в организации, очередь перешла к этой стране от Таиланда. В связи с эти Барский выразил надежду на то, что США будут в течение всего 2023 года нести ответственность за обеспечение равноправного, взаимоуважительного и открытого сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее большинство участников лидерской встречи форума АТЭС осудили конфликт на Украине в итоговой декларации, принятой по завершении саммита под председательством Таиланда. В то же время в документе сказано, что в АТЭС признают «наличие других мнений и оценок». Саммит АТЭС проходил в столице Таиланда 18–19 ноября. В нем приняли участие представители 21 экономики. Российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.