СПЧ предложил ввести призывные медкомиссии и критерии брони при мобилизации «Коммерсант»: СПЧ предложил ввести призывные медкомиссии и критерии брони при мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит пакет предложений правительству РФ относительно процедуры частичной мобилизации, пишет «Коммерсант». Правозащитники настаивают на введении военно-врачебных комиссий с участием гражданских медиков для оценки годности резервистов. Кроме того, СПЧ намерен просить правительство установить «четкие критерии по брони» от мобилизации.

Отмечается, что о необходимости и отсутствии в ряде регионов обязательных медкомиссий для мобилизуемых эксперты говорят уже давно, а с жалобами на отсутствие медицинского контроля в СПЧ обращаются в том числе региональные омбудсмены. Так, член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о случаях призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия, а адвокат Константин Маркин сталкивался с жалобами от военного командования на прибытие в гарнизоны мобилизованных, которые не проходили медосмотра.

Кроме того, члены СПЧ обращают внимание на проблемы с выплатами мобилизованным. По их словам, выплаты введены чуть более чем в 20 регионах, тогда как в остальных регионах «ничего подобного нет», и это неравенство предлагается устранить.

Также СПЧ намерен просить правительство «четко установить критерии брони от мобилизации», включая номера специальностей, разбивку по возрасту, наличию военно-учетной специальности и так далее. Кроме того, по их мнению, в перечень не подлежащих мобилизации следовало бы включить священнослужителей и молодых ученых.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.