Совфед призвал мировое сообщество осудить решение США по кассетным снарядам

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Российские сенаторы обратились к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом осудить решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину, говорится в проекте документа Совфеда, опубликованном РИА Новости. В заявлении уточняется, что Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение ВСУ снарядов соответствующего типа.

Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и к международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом к опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия, — отметили сенаторы.

Решение США доказало, что ВСУ провалились с контрнаступлением, добавили в Совфеде. Вашингтон таким образом демонстрирует свое бессилие в сложившейся ситуации, становясь соучастником возможных смертей и ранений мирных граждан, говорится в документе.

Сенаторы также уточнили, что решение США не повлияет на ход российской спецоперации. По их словам, все поставленные задачи будут полностью выполнены.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, будут ли США восстанавливать запасы кассетных боеприпасов после передачи их Украине. По его словам, таких планов у Вашингтона не имеется. Однако Пентагон собирается увеличить запасы снарядов калибра 155-мм.