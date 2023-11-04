Сотрудникам ГИБДД разрешили проводить рейды по контролю за ремонтом дорог Правительство разрешило ГИБДД проводить рейды по контролю за ремонтом дорог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам Госавтоинспекции дали право проводить постоянные рейды по контролю за состоянием дорог, это следует из постановления правительства об изменениях в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения», опубликованного на сайте правовых актов. В прежней редакции федеральный надзор в виде постоянного рейда допускался в отношении организаций, которые отвечают за эксплуатацию транспортных средств.

Новое постановление расширяет возможности проведения постоянных рейдов. Уполномоченными на принятие решений о проведении таких рейдов названы должностные лица Госавтоинспекции и ее территориальных органов.

Сотрудники ГИБДД теперь смогут при нарушениях привлекать к ответственности по ст. 12.34 КоАП организации, занимающиеся ремонтом дорог и обеспечивающие их безопасность. Санкциями данной статьи предусматривается штраф до 500 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД смогут выписать предписание об устранении нарушений.

Ранее адвокат Кирилл Данилов сообщил, что в России существует ряд правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные водители, но за нарушение любого из них может грозить штраф. Нарекания сотрудника ГИБДД могут вызвать аптечка, светоотражатели и домашние животные в автомобиле. Самой распространенной ошибкой, по словам адвоката, является содержимое аптечки, не соответствующее приказу Минздрава, за что водитель может получить штраф в размере 500 рублей.