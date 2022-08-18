«Соревнуются, кто злее»: Медведев призвал европейцев наказать правительства Медведев призвал европейцев наказать правительства своих стран

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале о том, что правительства европейских государств соревнуются в том, кто злее расскажет о своём желании порвать отношения с Россией. В этом особенно преуспевают «нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны», считает политик. Однако, по его словам, обычные граждане стран ЕС не разделяют этой точки зрения и уже начинают уставать от лжи.

По его данным, больше половины жителей стран ЕС не намерены рвать контакты с Россией и не готовы поддерживать антироссийские санкции, если это сказывается на их уровне жизни, о чем свидетельствуют данные опросов. Россия же нацелена на мирное сотрудничество и торговлю, поддерживая любые здравые предложения на этот счет.

Правда, в свою очередь [в России] хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость. Тем более если «плата за европейскую демократию» — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, — заключил Медведев.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины после реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%. По его словам, в таком случае у европейцев возникнут сомнения в эффективности антироссийских санкций, вводимых Западом.

Большинство жителей Европы не поддерживают новые антироссийские санкции, если они ухудшают уровень жизни населения. Так, неоправданной мерой рестрикции считают 63% французов, 59% итальянцев, 54% жителей Германии и Испании, 47% британцев. В поддержку санкций высказались 27% жителей Франции и Италии, 34% и 35% жителей Германии и Испании, 38% британцев.