Службы такси обяжут сотрудничать с ФСБ Минтранс разработал законопроект, обязывающий агрегаторы такси передавать данные ФСБ

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Службы заказа легкового такси обяжут предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов, соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Как передаёт РБК, для перевозчиков также введут минимальный тариф и ограничат число машин в регионе.

Новая версия законопроекта о перевозках пассажиров предусматривает, что агрегаторы должны предоставить ФСБ и Региональной навигационно-информационной системе (РНИС) удалённый доступ к своим базам данных. Поправки устанавливают минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, обязанность компаний-перевозчиков открывать представительства в регионах присутствия и заключать договор с самозанятыми. Минтранс также настаивает на создании реестров перевозчиков, легковых такси и служб заказа таковых.

Изменения коснулись и непосредственно водителей. Во-первых, в автомобилях должны появиться устройства контроля за вниманием и усталостью таксиста. Во-вторых, агрегаторы будут выдавать водителям разрешение, при аннуляции или отсутствии которого компания будет нести ответственность в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира.

Инициативу уже одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав. Отмечается, что в создании проекта участвовали и игроки рынка.

Ранее стало известно, что в России осуждённым не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющим судимость за преступления средней тяжести, могут запретить работать таксистами.