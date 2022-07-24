Слуцкий: США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога

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Леонид Слуцкий

Власти США и их подопечные среди киевских властей уничтожают возможность диалога, устраивая провокации и отказываясь от конструктива, написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Таким образом, по его словам, Вашингтон дает Киеву основания выпрашивать оружие и средства для продолжения конфликта с Россией.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о срыве Россией соглашения об экспорте зерна. Договоренность была достигнута в Турции без участия Вашингтона, но глава Госдепартамента решил, по словам парламентария, взять на себя роль главного арбитра.

Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договоренности. Надо же дать вскормленному украинскому режиму основания выпрашивать еще больше оружия и денег для ведения противостояния с Россией «до последнего украинца», — заявил Слуцкий.

Он также отметил, что Блинкена пугает вовсе не продовольственный кризис и «перспектива голодающих детей в Африке», а обнуление всех обвинений коллективного Запада в адрес России.

Глава Госдепа США заявил о нарушении РФ обязательств по экспорту зерна с Украины после удара по порту Одессы. В Минобороны России подчеркнули, что в результате был уничтожен корабль ВСУ и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые украинская армия получила от США. Кроме того, украинские ВМС лишились производственных мощностей предприятия по ремонту судов.