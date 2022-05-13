Слуцкий предрёк Европе падение от «саркомы нацизма»

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в своём Telegram-канале призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к искоренению «русского мира», предупредил, что Европе грозит падение от «саркомы нацизма». Заявление польского политика он назвал проявлением бессильной злобы.

Высказывания Моравецкого, равно как и омерзительное нападение на нашего посла в Польше Сергея Андреева — это проявления бессильной злобы. Борясь такими темпами с несуществующей «раковой опухолью русского мира», Европа рискует сама пасть от «саркомы нацизма», — написал парламентарий.

Он сравнил высказывание Моравецкого с риторикой Третьего рейха и напомнил, что другие борцы с «русским миром» в своё время оказались на скамье Нюрнбергского трибунала.

Слуцкий добавил, что «русскому миру» действительно объявлена гибридная война. При этом её жертвами стали ценности, которыми дорожили в ЕС. Свободу слова, подлинную демократию и равноправие заменили цензура, запреты и «культура подмены».

Ранее Моравецкий назвал «русский мир» раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для Европы, и призвал к полному его искоренению. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала его заявление фашистским и расценила как предательство памяти поляков, погибших от рук нацистов, и тех, что были спасены советскими солдатами.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также отреагировал на слова Моравецкого. Он посоветовал польскому премьеру «засунуть свои фантомные боли подальше» и напомнил, чем заканчивались попытки по уничтожению России.