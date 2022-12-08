Слуцкий назвал слова Пригожина хамством Слуцкий заявил, что оскорбления Пригожина в его адрес «льют воду на мельницу» врагов России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире «Думы ТВ» назвал хамством слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который в ответ на приглашение на слет партии заявил, что не уважает парламентария. Политик считает, что такого рода оскорбления «льют воду на мельницу противников России».

Любое неприкрытое хамство, оскорбление — не что иное, как лить воду на мельницу противников России. Давать им ощущение, что в наших рядах есть какие-то расхождения, — приводит телеканал слова главы ЛДПР.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» Пригожина заявила, что предприниматель не уважает Слуцкого. Основатель ЧВК «Вагнер», как указано в публикации, не раз лично встречался с главой Либерал-демократической партии, но не смог вспомнить примеров порядочности политика, а также его других выдающихся качеств.

Пригожин также заявил, что Слуцкий ни разу не помог ни ему, ни его коллегам. Бизнесмен указал, что глава ЛДПР, являясь главой комитета Госдумы по международным делам, не стал принимать участия в вопросе освобождения Максима Шугалея из тюрьмы в Ливии. По словам Пригожина, Слуцкий также не стал вступаться за ЧВК «Вагнер» после того, как компанию обвинили в терроризме в связи с вмешательством «фабрики троллей» в выборы в США.