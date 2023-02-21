Слуцкий оценил шансы договориться с Украиной Слуцкий заявил, что шансы России на переговоры по Украине невысоки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

У России практически нет шансов на мирные переговоры по Украине, считает лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. В беседе с РИА Новости он заявил, что рассчитывать сейчас на мирное урегулирование конфликта не стоит.

Шансы на переговоры по Украине невысокие, — сказал Слуцкий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день условий для мирных переговоров с Украиной нет. Он отметил юридическую невозможность ведения переговоров со стороны Киева.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о возможности проведения переговоров с Москвой только на универсальных базовых принципах. Он также отметил, что Киев требует компенсаций ущерба и гарантий, что специальная военная операция не будет возобновлена.

Группа депутатов Европарламента ранее направила обращение к ЕС с требованием начать мирные переговоры с Россией и решить вопрос о прекращении финансовой поддержки украинских военных, так как мирные отношения с Россией являются важным стратегическим интересом ЕС. С обращением выступили депутаты из Нидерландов, Германии, Словакии и Хорватии.