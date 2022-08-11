Слуцкий назвал плагиатом решение сейма Латвии по России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий

Заявление сейма Латвии о признании России государством-спонсором терроризма не отличается оригинальностью, оно списано у США или Литвы. Торговля русофобией не принесет Риге никаких экономических выгод, лишь огрызки с «барского стола», заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейм Латвии занимается экстремистским популизмом, если не сказать плагиатом. Заявление о признании России государством-спонсором терроризма не оригинально по своей сути и явно списано у американских конгрессменов, ну или ранее у литовских коллег. Парламентарии прибалтийских стран продолжают торговать русофобией. При этом откровенно подменяя понятия «добра» и «зла», — сказал он.

По мнению депутата, «спонсорами терроризма» Латвии и другим балтийским республикам следует называть своих заокеанских кураторов, которые ранее развязывали военные кампании в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, активно поддерживали кровавый переворот на Украине и геноцид русских в Донбассе. Однако тогда они молчали.

Лицемерие и антироссийская агония не приносят Латвии никаких экономических дивидендов, кроме «огрызков печенек» с «барского стола» настоящих спонсоров неонацизма. Может стоит заняться реальными проблемами своих избирателей? — заключил парламентарий.

Сейм Латвии принял заявление по России 11 августа. Парламентарии обвинили РФ в многолетней поддержке террористических режимов, в том числе в Сирии, причастности к катастрофе самолета МН-17, а также использование неточного и запрещенного на международном уровне оружия на Украине и призвали запретить выдачу россиянам туристических и въездных виз.

Коллега Слуцкого Дмитрий Новиков в разговоре NEWS.ru отметил, что решение латвийского сейма не повлияет на закупки у России жизненно необходимых товаров. Латвия продолжит торговать с РФ, объясняя это, по примеру США, национальными интересами.