СКР возбудит дело из-за ночного выселения 90 детей из отеля в Турции

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СК России планирует возбудить уголовное дело по факту ночного выселения из турецкого отеля 90 детей из РФ, сообщает «Коммерсант». Следователи усмотрели в действиях организаторов отдыха из московского ООО «Колибри-тур МСК» признаки особо крупного мошенничества. Согласно материалам дела, компания получила от семей многомиллионную предоплату за пребывание подростков в отеле Omorfi Garden Resort в Кемере, но так и не заплатила.

СКР уже провел доследственную проверку, по итогам которой планируется возбудить уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из «Колибри-тур МСК». Кроме того, в ФНС изучают финансовую отчетность компании, что может стать основанием и для уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК).

Следователи выяснили, что с 19 июня по 5 августа 2023 года представители фирмы «под видом оказания услуг по организации детского отдыха на территории Турецкой Республики» заключили как минимум 30 гражданско-правовых договоров, однако выполнять условия, закрепленные в документе, они не собирались. В общей сложности с родителей собрали десятки миллионов рублей: стоимость поездки на 15 дней составляет от 83,5 тысячи рублей без учета дополнительных услуг.

Ранее сообщалось, что россияне, отдыхавшие в Турции, все чаще стали жаловаться на подорожание путевок и снижение качества обслуживания. Они также посоветовали не ездить в страну во время местных праздников, поскольку в эти периоды возникают проблемы с заселением туристов из других стран.