СК возбудил дело после атаки беспилотников на Кремль СК: возбуждено дело о теракте по факту попытки удара по кремлевской резиденции президента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о совершении террористического акта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что уголовное дело поручено расследовать Главному следственному управлению СК.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента РФ заявила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечалось, что при этом было выведено из строя два беспилотника, пострадавших и разрушений нет, президент Путин продолжает работать в обычном режиме.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не совершал приписываемых ему действий и страна в целом ведет военные действия исключительно в рамках собственных границ.