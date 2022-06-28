СК предъявил обвинение бойцу ВСУ в убийстве жителя Мариуполя из-за акцента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России предъявил обвинение солдату ВСУ Антону Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке, сообщили в пресс-службе ведомства. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Следователи Следственного комитета предъявили обвинение <...> старшему сержанту Антону Череднику. <...> Он потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения производя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в конце марта в поселке Мирном города Мариуполя Чередник проводил патрулирование территории вместе с сослуживцами. Военный остановил двух мужчин и, понимая, что они являются мирными жителями, потребовал произнести фразу на украинском языке.

Один из мужчин, по мнению солдата, неправильно произнес нужные слова — у мариупольца якобы было некорректное произношение. Используя это в качестве предлога, Чередник расстрелял его. Второй потерпевший остался в живых и позднее обратился к следователям, дав подробные показания.

Ранее СК завершил расследование дела морпеха ВСУ Сергея Батынского, издевавшегося над людьми. Он признал вину в убийстве мариупольца, изнасиловании его жены и пытках двух пленных.