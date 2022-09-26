СК установил личность напавшего на школу в Ижевске СК: стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник Артем Казанцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Следственном комитете России сообщили, что стрельбу в школе в Ижевске устроил 34-летний Артем Казанцев, выпускник этого учебного заведения. В настоящее время идет обыск по его месту жительства.

Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение, — говорится в сообщении.

Также в СК сообщили, что проверяется приверженность Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Ранее сообщалось, что напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

В результате атаки на учебное заведение погибли 13 человек. Жертвами стали семеро детей и шестеро взрослых. Кроме того, ранения получил 21 человек, включая 14 детей. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе № 88 с 26 по 29 сентября. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким погибших и пострадавших.