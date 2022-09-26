СК: напавший на школу в Ижевске носил майку с нацистской символикой

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Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Личность преступника пока не установлена.

Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, — сказано в сообщении.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

В результате атаки на учебное заведение погибли школьники и взрослые. По состоянию на 11:10 мск сообщается о шести убитых, среди них дети 10, 11 и 15 лет, а также трое взрослых, включая охранника. Позднее стало известно, что стрелок покончил с собой.