Силуанов предложил замену «заморским» соусам в российских «Макдоналдсах» Глава Минфина РФ Силуанов предложил подавать горчицу и аджику в российских «Макдоналдсах»

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Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предположил, что в российских ресторанах «Макдоналдс» после ребрендинга еда станет «вкуснее» и «экологичнее», а недостающие импортные ингредиенты можно заменить. В качестве альтернативы заморским соусам министр финансов предложил подавать аджику и горчицу, сообщает РИА Новости.

Уверен, может даже и вкуснее будет.​ Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет недоставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее — это точно, — сказал Силуанов.

По словам министра, он «сто лет» не был в «Макдоналдсе», но после открытия ресторанов в России, которое запланировано на 12 июня, с удовольствием туда наведается.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, после ребрендинга кардинальных перемен в меню не предвидится, оно останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» в России зарегистрировал домен veseloivkusno.ru («Весело и вкусно»). Компания рассматривала пять вариантов названия для ребрендинга сети ресторанов и подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Среди них были названия «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».