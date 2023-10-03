Силуанов пообещал индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции

Проект бюджета России предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, в 2024 году размер пенсионных выплат будет проиндексирован на уровень прогнозируемой инфляции в 7,5% и составит 23 тысячи 244 рубля.

В трехлетнем плане учтена индексация пенсий. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции в 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля. Общий объем расходов на пенсии — почти 600 млрд рублей, — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти решили не выделять средства на индексацию зарплат федеральных госслужащих в 2024 году. Прежде закон о бюджете предусматривал повышение окладов чиновников на 4%. Решение не будет касаться зарплат работников бюджетных организаций, индексация которых запланирована на 1 октября 2024 года. Как предполагается, оклады бюджетников повысят на прогнозный уровень инфляции — 4,5%.

Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов ранее заявил, что благодаря сокращению численности получателей пенсии бюджет мог ежегодно экономить до 600 млрд рублей. Таким образом, со старта пенсионной реформы в конце 2018 года экономия могла достичь 3 трлн рублей.