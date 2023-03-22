Шойгу рассказал, сколько объектов ВСУ уничтожено в ходе СВО Шойгу: ВКС России в ходе СВО уничтожили более 20 тысяч объектов противника

Фото: МО РФ

Российские ВКС в ходе СВО уничтожили более 20 тысяч объектов ВСУ, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Военно-космические силы страны совершили более 140 тысяч боевых вылетов. Министр отдельно отметил, что доля современных образцов вооружения ВКС РФ достигнет 85% к концу 2023 года.

За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника, — сказал он.

21 марта Шойгу, отвечая на вопрос журналистов о завершении военной операции на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром. При этом он не смог дать точный прогноз относительно сроков окончания СВО.

Газета Politico со ссылкой на чиновников США ранее сообщила, что потери ВСУ за время российской спецоперации составили более 100 тысяч человек. Значительная часть украинских военных погибла в районе Артемовска. В издании отметили, что в связи с этим США в срочном порядке перебрасывают на Украину военную технику и ускоренными темпами обучают украинских солдат, готовя их к наступлению, которое, предположительно, начнется в конце весны.