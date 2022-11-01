Шойгу назвал число мобилизованных, направленных в зону боевых действий Шойгу: 87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

87 тысяч из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, для выполнения задач специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства добавил, что с мобилизованными будут работать около трех тысяч инструкторов, обладающих боевым опытом, полученным в ходе СВО, передает ТАСС.

В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек, — сказал министр.

Он также подчеркнул, что срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут.

Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут, — добавил глава Минобороны.

Министерство обороны России опубликовало кадры с места подготовки мобилизованных из Центрального военного округа. По словам представителей ведомства, подготовительные мероприятия проходят в тыловой зоне СВО. На кадрах видно, как военнослужащие учатся поражать цели из бронебойных машин и ручного огнестрельного оружия.