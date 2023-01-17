Шойгу проинспектировал штаб группировки «Восток» в зоне СВО

Фото: t.me/mod_russia

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и генерал-лейтенант Рустам Мурадов (справа)

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

Особое внимание Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, а также организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Кроме того, глава Минобороны сделал акцент на работе медицинских и тыловых подразделений.

Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Глава Минобороны вручил им награды за проявленные самоотверженность и героизм.

Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы, — отметил Шойгу.

В конце декабря президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. В ходе визита российский лидер пообщался с командующими и вручил боевые знамена 1-му Донецкому и 2-му Гвардейскому военным формированиям Луганско-Северодонецкого корпуса, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.