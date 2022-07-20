Шойгу поручил оперативнее уничтожать беспилотники на границе с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в спецоперации на Украине, и призвал более оперативно уничтожать беспилотные летательные аппараты в приграничных районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Он также призвал пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов.

Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, — сказано в сообщении.

В ходе заседания Шойгу выслушал доклад командующего группировкой войск «Запад» Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых боевых задачах.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пограничный пост поселка Черноземный и автозаправочную станцию в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадавших в ходе обстрела нет, повреждений гражданской инфраструктуры тоже не зафиксировано. Оперативные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.