Беспилотники ВСУ обстреляли пограничный пост и АЗС под Брянском

Фото: Соцсети

Беспилотники ВСУ атаковали пограничный пост поселка Черноземный и автозаправочную станцию в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших в ходе обстрела нет.

Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, — написал Богомаз.

Губернатор отметил, что повреждений гражданской инфраструктуры тоже не зафиксировано. Оперативные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.

12 июля Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по селу Белая Берёзка в Трубчевском районе. Обстрел вёлся из минометов. По информации главы региона, на территорию посёлка было выпущено порядка 18 мин. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Обстрел пограничного пост и АЗС в регионе также произошел 8 июля. В тот же день в районе 15:00 средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили беспилотник. Пострадавших и повреждений гражданских объектов не зафиксировано.