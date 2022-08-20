Шойгу назвал причину военной операции на Украине Шойгу: Россия начала военную операцию на Украине из-за неприемлемых для страны угроз

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Россия начала военную операцию на Украине из-за неприемлемых угроз для безопасности страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса. По его словам, Киев взял курс на вступление в НАТО, чем и вынудил Москву действовать, передает ТАСС.

Началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России, — заявил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что на протяжении восьми лет «киевский режим совершал вопиющие преступления» против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В результате этих действий погибли «тысячи ни в чем не повинных людей», в том числе детей, отметил Шойгу.

Шойгу заявил, что на этом фоне в феврале 2022 года президент России Владимир Путин, будучи верховным главнокомандующим, принял «единственно верное решение» о проведении военной операции. Ее главной целью является «защита жителей Донбасса от геноцида» со стороны правительства Украины, подчеркнул глава Минобороны.

Также глава Минобороны заявил, что Киев стал наследником «кровавых украинских националистов». По его словам, Верховная рада провозгласила членов ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) бойцами за национальную независимость, отметил он.