Шойгу оценил результаты контрнаступления ВСУ Шойгу: ВСУ не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли целей своего контрнаступления ни на одном из направлений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. По его словам, украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать хоть какой-то успех для дальнейшего получения военно-экономической помощи.

Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт, — приводит слова министра пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что Киев пытается вести наступление уже третий месяц, несмотря на колоссальные потери. По его данным, за это время потери ВСУ превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы, — сказал Шойгу.

Министр отметил, что только за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что российские военные искусно применяют новые беспилотники в зоне СВО. По его словам, только за один день на Артемовском направлении с помощью дронов уничтожено шесть бронемашин ВСУ.