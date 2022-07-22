Шойгу обозначил, что вошло в соглашение по зерновому вопросу

Фото: МО Турции

Сергей Шойгу и Хулуси Акар

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что меморандум о содействии ООН поставкам российских продовольствия и удобрений на мировые рынки и алгоритм по вывозу украинского зерна представляют собой единый пакет мер, передает РИА Новости. По его словам, алгоритм был предложен российской стороной.

Шойгу добавил, что будет вестись досмотр судов с украинским зерном. Его будут осуществлять как на выходе, так и на входе в Черное море.

Накануне Россия и Украина подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.