Шойгу назвал ядерным терроризмом атаку на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что атака на Запорожскую атомную электростанцию является ядерным терроризмом. Министр отметил, что за последние две недели по АЭС было выпущено 33 снаряда.

Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. <...> Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть средств поражения.

Шойгу подчеркнул, что Киев целенаправленно наносит удары по ЗАЭС. Глава ведомства считает, что это делается для того, чтобы «создать видимость угрозы ядерной катастрофы».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев настаивает на выводе российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение относительно обеспечения должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца 2022 года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса.

В то же время представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС. Она подчеркнула, что говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг станции, несвоевременно.