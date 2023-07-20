Шаманов опроверг свои слова о 33 тысячах контрактов «Вагнера» с Минобороны Генерал Шаманов назвал «личным мнением» свои слова о 33 тысячах контрактов «Вагнера» с Минобороны

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил в беседе с НСН, что озвученная им 19 июля информация о количестве заключенных контрактов бойцов частной военной компании «Вагнер» с Министерством обороны РФ — это всего лишь его личное мнение. По его словам, эти данные не подтверждены военным ведомством, куда он и предложил обращаться за более точной информацией. Ранее генерал оценил число таких контрактов в 33 тысячи.

За заключение контрактов отвечает Министерство обороны, туда и звоните. Вчера я говорил, сколько бойцов ЧВК «Вагнер» подписало контрактов, по моему мнению. Если вас интересует мнение Министерства обороны, уточняйте у них, — заявил Шаманов.

При этом, как сообщает издание, член совета командиров ЧВК «Вагнер» с позывным МАРКС привел расчеты, согласно которым такое число контрактов не могло быть заключено чисто математически.

Депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил ранее, что, по его данным, около 33 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» заключили контракты с Министерством обороны России. При этом, по его словам, предприниматель Евгений Пригожин остался в окружении 7–10 тысяч вагнеровцев.