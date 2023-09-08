«Серьезный шаг вперед»: в СФ оценили предложение ООН по зерновой сделке Сенатор Цеков: предложение Гутерриша по зерновой сделке является шагом к РФ

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по возобновлению зерновой сделки является серьезным шагом вперед в сторону России, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, у Москвы не должно быть никаких препятствий по поставкам зерна и удобрений.

Это серьезный шаг вперед по направлению к России. Зерновая сделка состояла из двух основных вещей: что касается Украины и что касается России. У России не должно быть никаких препятствий по поставкам зерна, в частности удобрений. Это предложение заслуживает внимания, очень интересное, — сказал Цеков.

В то же время сенатор сомневается, что с этим предложением согласятся в США и Европе. Цеков признался, что хотел бы услышать от Гутерриша о запрете поставок вооружения на Украину на предназначенных для вывоза зерна кораблях.

Мы понимаем, что Гутерриш сам эти вопросы не решает. При этом я хотел бы, чтобы в этих предложениях прозвучало нечто, что бы запретило поставку вооружения на Украину на кораблях, предназначенных для перевозки зерна. Я думаю, Россия выработает правильное решение, — добавил сенатор.

Ранее Гутерриш направил письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором изложил свою позицию касательно зерновой сделки. Он предложил Москве заключить соглашение из четырех пунктов, включая отмену санкций в отношении Россельхозбанка, страховку российских грузовых кораблей от украинских атак, возвращение замороженных российских активов и разрешение российским продовольственным кораблям швартоваться в портах стран Евросоюза. В пресс-службе Еврокомиссии подтвердили эту информацию.