Сенаторы предложили новый способ борьбы с паводками Сенатор Двойных предложил строить дамбы от паводков из речного грунта

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Властям в регионах необходимо дать право на использование грунта, который достают со дна рек при расчистке и углублении русел, для возведения противопаводковых дамб и плотин, считает глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Как сообщает «Парламентская газета», сенатор рассказал об этом на заседании, посвященном ситуации с наводнениями в Приморье. Парламентарии совместно с МЧС займутся подготовкой соответствующего законопроекта.

Как пишет издание, сегодня у регионов нет достаточных полномочий на использование донных ресурсов, которое регулирует Водный кодекс. Так, грунт можно взять для предотвращения и ликвидации последствий стихии только в том случае, если чрезвычайная ситуация уже возникла.

По информации пресс-службы Совфеда, участвовавший в заседании первый зампред комитета Сергей Митин подчеркнул, что превентивные мероприятия обойдутся гораздо дешевле и станут более эффективными, чем борьба с уже наступившими паводками

Как правило, когда наступают подобные ситуации, только тогда бросаются средства, материальные и людские ресурсы на устранение. <...> Если предварительно проводить превентивные мероприятия, они будут намного эффективнее, намного дешевле и не приведут к печальным последствиям, — отметил сенатор.

Как уточняет издание, в 2022 году, по данным МЧС, от наводнений пострадали 55 279 россиян, а годом ранее — 47 477. Нанесенный стихией ущерб составил 5,6 млрд и 0,67 млрд рублей соответственно. При этом, согласно правилам, защитными сооружениями должны быть оборудованы территории, где наводнения могут возникнуть хотя бы раз в сто лет.

В середине августа тайфун «Ханун», бушевавший в Приморье, вызвал обильные осадки и наводнение. Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. В девяти муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Всего было затоплено более 4,5 тысячи домов.